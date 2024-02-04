Российский мультфильм впервые достиг миллиардного рубежа

Ранее лучшие результаты были у мультфильма «Три богатыря. Ход конем», который вышел в 2015 году и заработал 853 млн рублей при 3,5 млн зрителей. Однако «Ход конем» периодически возвращался в прокат в течение года, поэтому у «Пупа Земли» еще есть время, чтобы превзойти своего конкурента по количеству зрителей.