Российский мультфильм впервые достиг миллиардного рубежа
«Три богатыря и Пуп Земли» стал первым эпизодом франшизы, кассовые сборы которого достигли миллиарда рублей. Число посмотревших его зрителей превысило 2,5 миллиона.
Ранее лучшие результаты были у мультфильма «Три богатыря. Ход конем», который вышел в 2015 году и заработал 853 млн рублей при 3,5 млн зрителей. Однако «Ход конем» периодически возвращался в прокат в течение года, поэтому у «Пупа Земли» еще есть время, чтобы превзойти своего конкурента по количеству зрителей.
Напомним, что актер Петров сделал сюрприз своим фанатам. Экранизация «Мастера и Маргариты» вышла в лидеры проката России.