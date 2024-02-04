Вышел трейлер фильма «Золото Умальты» про крупное ограбление в Российской империи

Лента расскажет о грабителях, которые нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет в этом племя кочевых тунгусов и набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить — но виды на золото есть не только у него. Сама картина основана на реальных событиях, произошедших в 1917 году в Хабаровском крае.