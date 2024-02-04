Фильм «Аргайл» с Кавиллом может стартовать с провальных $17 млн в США

2 февраля в США стартовали показы шпионского боевика «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом. За прошедшую субботу картина заработала внутри страны только $ 6,5 млн. Эксперты считают, что за все выходные фильм едва соберёт и $ 17 млн.

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Такой результат можно буквально назвать провалом, поскольку бюджет «Аргайл: Супершпион» составил около $ 200 млн. Если в подобном темпе ситуация будет и дальше развиваться, то фильм банально не отобьёт и половины потраченной на него суммы.