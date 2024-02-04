«Техасская резня бензопилой» получит новый фильм с подзаголовком «Наследие»

Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман, специализирующийся на тематике кино, заявил, что в работе находится новый фильм по франшизе «Техасская резня бензопилой» .

Картина получит подзаголовок «Наследие» и снова расскажет о маньяке по кличке Кожаное лицо, а также его не менее безумной семье из Техаса. Дата выхода и актерский состав фильма еще остаются в тайне.