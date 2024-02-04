«Техасская резня бензопилой» получит новый фильм с подзаголовком «Наследие»
Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман, специализирующийся на тематике кино, заявил, что в работе находится новый фильм по франшизе «Техасская резня бензопилой».
Картина получит подзаголовок «Наследие» и снова расскажет о маньяке по кличке Кожаное лицо, а также его не менее безумной семье из Техаса. Дата выхода и актерский состав фильма еще остаются в тайне.
При этом инсайдер уже опубликовал описание грядущей «Техасской резни бензопилой»:
За пределами этого идиллического анклава скрывается заброшенный дом, где живет Кожаное лицо и его жуткие родственникки. Пока хаос опускается на Оазис-Оукс, обычные семьи сталкиваются с дикарями Сойерами в мучительной битве за выживание, где стираются границы между добром и злом.