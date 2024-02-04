Первый совместный проект «НТВ» и «Иви» выйдет уже в феврале

В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина (Антон Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, а после сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след в судьбе мужчины: теперь у героя развился страх темноты. Несмотря на перенесенную психологическую травму, Чубин остался профессионалом своего дела. Единственный, кто специализируется на раскрытии серийных убийств, он сразу понял, что нынешняя серия снова связана с культом Чернобога. В напарники Чубину достается капитан милиции Фёдоров (Андрей Фролов), пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Фёдоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.