Первый совместный проект «НТВ» и «Иви» выйдет уже в феврале
6 февраля в онлайн-кинотеатре «Иви» и 19 февраля на телеканале «НТВ» состоится премьера исторического детектива «Страх над Невой». Это первый совместный проект компаний в рамках стратегического партнёрства, заключённого осенью 2022 года.
В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина (Антон Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, а после сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след в судьбе мужчины: теперь у героя развился страх темноты. Несмотря на перенесенную психологическую травму, Чубин остался профессионалом своего дела. Единственный, кто специализируется на раскрытии серийных убийств, он сразу понял, что нынешняя серия снова связана с культом Чернобога. В напарники Чубину достается капитан милиции Фёдоров (Андрей Фролов), пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Фёдоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.
Антон Хабаров, исполнитель роли Владимира Чубина, рассказал:
«В Советском Союзе существовали секты, но они были засекречены. Главный герой как раз стал жертвой такой секты, в которой оказался пленником. Конечно, это сломало его личность и привело к тому, что его стал пожирать животный страх перед смертью. Чубин, сталкиваясь с делом, внутренне обманывает себя, думая, что оно никак не связано с его прошлым, потому что ту секту, в которой он состоял, давно уже прикрыли. Однако, когда понимает, к чему всё идёт, ему просто становится жутко страшно. Мы все чего-то боимся, в каком-то колоссальном количестве, поэтому эта роль – подарок для актёра».
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