В Москве состоялась премьера мультфильма "Звериный рейс"

В центре сюжета, два веселых мышонка-музыканта Винни и Том, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и … не утонуть. Правда, пробраться на ковчег это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?