В Москве состоялась премьера мультфильма "Звериный рейс"

В центре сюжета, два веселых мышонка-музыканта Винни и Том, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и … не утонуть. Правда, пробраться на ковчег это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?
Среди первых зрителей мультфильм посмотрели Александр Бердников с семьей, Алла Довлатова, Алексей Гаврилов, Никита Тарасов с супругой и дочерью, братья Сергей и Александр Филины, Люси Пылаева, Эльдар Калимуллин с семьей, Катерина Кейру, Дарья Серебрякова, Лука Лагашкин, Надежда Гусева, Ольга Ушакова, Юлия Беретта, Александр Энберт с супругой, Анна Пескова, Ольга Якубович и другие.
В широкий прокат мультфильм о приключениях отважных и немного авантюрных братьев мышей выходит 8 февраля.