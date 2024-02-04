На выставке "Россия" представили снятый на Камчатке фильм

"Мы хотели сделать не научно-популярный, а эмоциональный фильм, который бы отразил то, что происходит в дикой природе - и мы никогда не видим на больших экранах. Нужно было добиться того, чтобы звери нас не замечали. Наша задача была стать для них фоном, чтобы увидеть, сколько на самом деле событий происходит в их жизни", - пояснил Дмитрий Шпиленок.