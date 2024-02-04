Опубликован трейлер боевика «Код 8: Часть 2»

Сюжет последует за Коннором, вышедшим из тюрьмы и работающим уборщиком в общественном центре. Он предпочёл больше не иметь никаких дел с бывшим коллегой по уголовке Гарретом. Однако попытка первого держаться подальше от неприятностей, терпит крах, когда он вынужден содействовать 14-летнему Пэву в побеге от коррумпированных офицеров полиции во главе с сержантом Кингом. Тот использует недавно произведённых роботов К9 для выслеживания мальчишки, в результате чего Коннор вновь обращается к Гаррету и его команде за помощью. Но может ли он доверять человеку, который посадил его в тюрьму?