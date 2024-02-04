Опубликован трейлер боевика «Код 8: Часть 2»
Над картиной поработала практически та же команда, что и над его предшественником «Код 8» (2019).
Netflix выпустил официальный трейлер своего нового фильма «Код 8: Часть 2» - сиквела фантастического боевика 2019-го года «Код 8» На экране можно снова увидеть актёров, братьев в реальной жизни, Робби и Стивена Амеллов, исполнивших главные роли в оригинальном фильме. Сиквел – ещё одно продолжение короткометражки, снятой Амеллами в 2016-м.
Сюжет последует за Коннором, вышедшим из тюрьмы и работающим уборщиком в общественном центре. Он предпочёл больше не иметь никаких дел с бывшим коллегой по уголовке Гарретом. Однако попытка первого держаться подальше от неприятностей, терпит крах, когда он вынужден содействовать 14-летнему Пэву в побеге от коррумпированных офицеров полиции во главе с сержантом Кингом. Тот использует недавно произведённых роботов К9 для выслеживания мальчишки, в результате чего Коннор вновь обращается к Гаррету и его команде за помощью. Но может ли он доверять человеку, который посадил его в тюрьму?
Снял фильм Джефф Чан. Роли также исполнили Алекс Маллари мл., Сирена Гуламгаус, Джин Юн, Аарон Абрамс и др. Премьера фильма «Код 8: Часть 2» запланирована на Netflix 28-го февраля.