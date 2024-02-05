«Оппенгеймер» и «Барби» выиграли премию «Грэмми»
В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми», которая сей день остается высшей наградой музыкальной индустрии, что концептуально роднит ее с «Оскаром» в кинематографе и «Эмми» в телевизионной сфере.
Кинолента «Барби» Греты Гервиг смогла занять лидирующие строчки сразу в нескольких номинациях. Композиция What Was I Made For Билли Айлиш стала песней года и лучшим треком визуального контента. Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана ушел с церемонии лишь с одной наградой за оригинальный саундтрек Людвига Йоранссона, говорится на официальном сайте «Грэмми».
Желанные статуэтки также получили документальная лента Бретта Моргена «Дэвид Боуи: Moonage Daydream», победив в номинации «лучший музыкальный фильм», а также композитор Джон Уильямс, ставший лауреатом в гонке за «лучшую инструментальную композицию». Музыканту вручили награду за работу над фильмом «Индиана Джонс и Колесо судьбы».