«Оппенгеймер» и «Барби» выиграли премию «Грэмми»

Кинолента «Барби» Греты Гервиг смогла занять лидирующие строчки сразу в нескольких номинациях. Композиция What Was I Made For Билли Айлиш стала песней года и лучшим треком визуального контента. Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана ушел с церемонии лишь с одной наградой за оригинальный саундтрек Людвига Йоранссона, говорится на официальном сайте «Грэмми».