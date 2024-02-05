Боевик «Аргайл: Супершпион» от Apple провалился в прокате

Шпионский экшен Мэттью Вона с Генри Кавиллом и Брайс Даллас Ховард в главных ролях заработал в домашнем прокате лишь 18 миллионов долларов. Хотя фильм занял первое место по сборам за выходные в США, он не смог оправдать ожидаемых кассовых показателей.

© globallookpress

В мировом прокате экранизация одноименного романа Элли Конвей собрала всего 35,3 миллиона долларов, сообщает "КГ- Портал".

Согласно подсчетам, кинолента Apple Original Films стала третьим кассовым провалом для компании после таких фильмов, как «Убийцы цветочной луны» и «Наполеон», каждый из которых также стоил 200 миллионов долларов, но совокупно собрали меньше 400.