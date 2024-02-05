Шоураннер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто раскритиковал четвертый сезон «Страны ночи»

«Я считаю, что каждый рассказчик имеет очень специфическое, своеобразное и уникальное отношение к историям, которые он создает, и какова бы ни была его реакция, он имеет на нее право. Я написала эту историю с глубокой любовью к оригиналу и любовью к зрителям, которым он [первый сезон] нравился. Мой подход — это переосмысление — и он другой».