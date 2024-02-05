Шоураннер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто раскритиковал четвертый сезон «Страны ночи»

Шоураннер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто раскритиковал четвертый сезон «Страна ночи»
Создатель проекта «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто, который не принимал прямого участия в создании четвертого сезона сериала «Страна ночи», считает, что связывать новую историю с первым сезоном — «глупое» решение.
Сценаристкой и постановщицей четвертого сезона криминальной драмы-антологии HBO выступила Исса Лопес.
Сюжет новых серий разворачивается вокруг расследования загадочного исчезновения восьми человек с исследовательской станции на Аляске. Главные роли в проекте сыграли Джоди Фостер и Кали Рейс.
Несмотря на то, что «Страна ночи» получила положительные отзывы, Пиццолатто, который выступил в шоу исполнительным продюсером, считает, что нынешние шоураннеры связали первый и четвертый сезоны только для того, чтобы сохранить интерес зрителей, сообщает Variety.
Исса Лопес ответила на высказывания создателя проекта:
«Я считаю, что каждый рассказчик имеет очень специфическое, своеобразное и уникальное отношение к историям, которые он создает, и какова бы ни была его реакция, он имеет на нее право. Я написала эту историю с глубокой любовью к оригиналу и любовью к зрителям, которым он [первый сезон] нравился. Мой подход — это переосмысление — и он другой».
Напомним, первый эпизод «Страны ночи» вышел на HBO Max в середине января.