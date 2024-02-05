На киномарафоне Arctic open впервые покажут киноальманахи

Киномарафон международного кинофестиваля Arctic open стартовал в Архангельской области.

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Как сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля, в программе 27 картин, также впервые будут показаны два киноальманаха.

"В программе киномарафона четыре полнометражных фильма, десять короткометражных и девять документальных киноработ, отмеченных наградами на "Arctic open - детям" и основной программе кинофестиваля, а также фильмы, предоставленные Фондом поддержки регионального кинематографа. В этом году новинкой марафона стали киноальманахи - один из них в жанре научно-популярного фильма расскажет об исследованиях ученых, а второй покажет Север глазами южан", - сказали в оргкомитете.

Научно-популярный альманах "День открытых дверей" режиссера Юлии Киселевой - это семь разножанровых историй об ученых и глобальных экологических проблемах. В альманах лаборатории "Арктическая жара" вошли работы, снятые архангельскими операторами и начинающими режиссерами - студентами филиала ВГИК из Ташкента.

На киномарафоне будут показаны картины из России, Узбекистана и Китая. Например, в короткометражной работе "Прощальное письмо" (Узбекистан, Россия), режиссер Эльдора Шодмонкулова действие происходит в маленьком узбекском селе, история рассказывает про двух девочек. "Цветок света" (Россия), режиссера Елены Бронниковой - это фэнтези. Молодая княжна Лана рано потеряла родителей. В свой шестнадцатый день рождения она обнаруживает, что обладает особым даром. Фильм "Серьезный и живой" (Китай) режиссера Сун Цзе Ин о том, что мы все были детьми и неизбежно состаримся.

Организаторы показов сами выбирают, что смотреть и обсуждать вместе со зрителями. Все киноленты собраны по тематике и возрасту в 18 программ: фильмы для семейного просмотра, комедии, киноработы о поиске своего места в мире, о проблемах отцов и детей, а также документальные киноисследования Арктики, научно-популярные работы, истории активных людей, трудящихся на благо малой родины. В ходе каждого показа запланировано обсуждение лент и встречи с авторами онлайн или очно. Киномарафон Arctic open продлится до 15 июня 2024 года.

О кинофестивале

Седьмой Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open проходил в Архангельской области с 7 по 10 декабря 2023 года. Лучшим фильмом смотра признана картина "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова.