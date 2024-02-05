Фото: Александр Горбатов и Ирина Пегова на съемочной площадке фильма "Авиатор"

В Санкт-Петербурге идут съемки кинофильма Егора Кончаловского "Авиатор". В основе сценария - одноименный роман Евгения Водолазкина. Бюджет картины составляет более 500 млн рублей.

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Поклонники творчества Егора Кончаловского пока могут посмотреть его сериал "Большой дом" - он есть в Сети и недавно выходил по Первому каналу. А в романе и фильме "Авиатор"действие происходит в двух временных пластах.

Главный герой Иннокентий Платонов, проснувшись после долгого сна, занимавшего десятилетия, отчаянно пытается восстановить память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь... Сравнение эпох, смыслы - вот главное в романе. Посмотрим, что будет в картине, которую зрители ждут с нетерпением.