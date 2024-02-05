Завершены съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»
Дата выхода 8-серийной картины «Последний богатырь. Наследие» производства онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») запланирована на 2024 год.
Действие сериала разворачивается вокруг Ивана и двух его дочерей: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). По сюжету размеренную жизнь Белогорья нарушит колдун Северин, который предскажет местным жителям бедствия и разруху. Чтобы спасти отчий дом и собственного отца, Софья отправится в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марья сразится со злом в самом городе, сообщает онлайн-кинотеатр START.
«На данный момент это самый сложный проект в моей карьере. Сериалу всегда непросто тягаться с кино, но, я думаю, у нас получилось. Мы создали огромную вселенную, которая подарит зрителям новых героев, коих полюбят не меньше, чем героев всех предыдущих “Богатырей”», — рассказал режиссер Антон Маслов.
К персонажам богатырской трилогии в исполнении Виктора Хориняка, Елены Яковлевой, Юлии Пересильд, Владислава Ветрова и Кирилла Зайцева присоединись новые лица — Александра Урсуляк, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Дмитрий Лысенков, Олег Чугунов, Никита Кологривый и другие.
В общей сложности съемочная команда из 250 человек и 1000 актеров отработала 122 смены, сняла 8500 дублей и провела более 800 часов съемок на земле, в воде, воздухе и даже в огне. Во время работы группа посещала ущелья, водопады, горы, сооружала масштабные декорации в Подмосковье, а также проводила съемки в залах Третьяковской галереи и 15 кинопавильонах.