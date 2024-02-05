Завершены съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»

Действие сериала разворачивается вокруг Ивана и двух его дочерей: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). По сюжету размеренную жизнь Белогорья нарушит колдун Северин, который предскажет местным жителям бедствия и разруху. Чтобы спасти отчий дом и собственного отца, Софья отправится в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марья сразится со злом в самом городе, сообщает онлайн-кинотеатр START.