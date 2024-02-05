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«Создатель» и «Иван Васильевич» — самые популярные фильмы у российских пиратов в январе

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. опубликовало список самых популярных фильмов у российских пиратов в январе. Лидером топа первого месяца 2024 года внезапно стал «Создатель» — научно-фантастическая картина Гарета Эдвардса, вышедшая в онлайне в ноябре.

«Создатель» и «Иван Васильевич» — самые популярные фильмы у российских пиратов в январе
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На второй строчке оказалась новогодняя комедия «Иван Васильевич меняет всё» от ТНТ, а замкнула тройку драмеди «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. В десятку также попали декабрьские новинки: «Вонка» с Тимоти Шаламе и «Аквамен 2» с Джейсоном Момоа.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в январе

  1. «Создатель».
  2. «Иван Васильевич меняет всё».
  3. «Герой наших снов».
  4. «Воздушное ограбление».
  5. «Общество снега».
  6. «Аквамен и потерянное царство».
  7. «Вонка».
  8. «Крайне опасен».
  9. «Большая гонка. Ауди против Лянчи».
  10. «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня».
Фильмы и сериалы
Тимоти Шаламе
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