«Создатель» и «Иван Васильевич» — самые популярные фильмы у российских пиратов в январе
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. опубликовало список самых популярных фильмов у российских пиратов в январе. Лидером топа первого месяца 2024 года внезапно стал «Создатель» — научно-фантастическая картина Гарета Эдвардса, вышедшая в онлайне в ноябре.
На второй строчке оказалась новогодняя комедия «Иван Васильевич меняет всё» от ТНТ, а замкнула тройку драмеди «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. В десятку также попали декабрьские новинки: «Вонка» с Тимоти Шаламе и «Аквамен 2» с Джейсоном Момоа.
Самые популярные фильмы у российских пиратов в январе
- «Создатель».
- «Иван Васильевич меняет всё».
- «Герой наших снов».
- «Воздушное ограбление».
- «Общество снега».
- «Аквамен и потерянное царство».
- «Вонка».
- «Крайне опасен».
- «Большая гонка. Ауди против Лянчи».
- «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня».
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