Наталья Подольская дебютирует в кино с главной ролью в фильме про Деда Мороза

"Ну что ребят, вот и пришло время рассказать. Интрига года. Что же она затеяла? У меня сегодня первый съемочный день в кино. У меня главная роль. Истерический хохот, я очень нервничаю. Я снимаюсь в новогодней мелодраме, в романтическом семейном фильме, который выйдет в следующем новом году", - заявила Подольская.