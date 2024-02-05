Названы подходящие актеры на роль Жириновского

Жириновский был очень ярким, и актеру нужен будет пластический грим. Насколько мне известно, Баранов собирается снимать начало пути Жириновского, но не конец. Актер должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского, единственное, что Безруков маленького роста, но это легко делается. Безруков – наше все. Он три раза играл Пушкина. Валерий Баринов мог бы сыграть, потому что он выдающийся актер. Я могу представить, как он бы это сделал, — сказал Шпагин.