Вышел дублированный трейлер фильма «Поцелуй» с Ларсом Миккельсеном — премьера 8 февраля

Кинокомпания «Планета Информ» представила дублированный трейлер фильма «Поцелуй» с Ларсом Миккельсеном. В кинотеатрах России лента выйдет уже совсем скоро — 8 февраля с привычным русским дубляжом.

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Видео доступно на YouTube-канале Planeta Inform. Права на видео принадлежат «Планете Информ».

Фильм расскажет об отношениях наследницы большого состояния и обаятельного офицера. Роман молодых людей не одобряет светское общество, подозревая молодого человека в нечестной игре. Лента выступит экранизацией романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца».