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Вышел дублированный трейлер фильма «Поцелуй» с Ларсом Миккельсеном — премьера 8 февраля

Кинокомпания «Планета Информ» представила дублированный трейлер фильма «Поцелуй» с Ларсом Миккельсеном. В кинотеатрах России лента выйдет уже совсем скоро — 8 февраля с привычным русским дубляжом.

Вышел дублированный трейлер фильма «Поцелуй» с Ларсом Миккельсеном — премьера 8 февраля
© Чемпионат.com

Фильм расскажет об отношениях наследницы большого состояния и обаятельного офицера. Роман молодых людей не одобряет светское общество, подозревая молодого человека в нечестной игре. Лента выступит экранизацией романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца».

Режиссёром «Поцелуя» выступил Билле Аугуст – лауреат премии Оскар, дважды лауреат Золотой Пальмовой Ветви Каннского Кинофестиваля. Главные роли сыграли Ларс Миккельсен («Ведьмак»), Эсбен Смед («Реальная любовь в Нью-Йорке»), Клара Росагер («Морбиус») и Давид Дэнсик («Не время умирать»).

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