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Опубликован тизер нового документального фильма о Децле

Новый документальный фильм о творческом пути Децла, опубликованный на YouTube-канале российской мультимедийной онлайн-платформы KION, будет называться «Кто ты, Кирилл Толмацкий?».

Опубликован тизер нового документального фильма о Децле
© Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В проекте о популярном российском хип-хоп артисте принял участие его сын Антоний Толмацкий, а также музыкальные исполнители Al Solo, Батишта, Влад Владов и Puffy Puff.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца в начале февраля 2019 года в возрасте 36 лет.

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