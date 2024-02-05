Опубликован тизер нового документального фильма о Децле

Новый документальный фильм о творческом пути Децла, опубликованный на YouTube-канале российской мультимедийной онлайн-платформы KION, будет называться «Кто ты, Кирилл Толмацкий?».

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В проекте о популярном российском хип-хоп артисте принял участие его сын Антоний Толмацкий, а также музыкальные исполнители Al Solo, Батишта, Влад Владов и Puffy Puff.

Премьера документальной киноленты запланирована на 22 июня.