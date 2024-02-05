В Волгограде сняли документальный фильм о переименовании города

Проект вышел на YouTube в дни празднования 81-ой годовщины Сталинградской Победы.

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Авторы фильма задаются «вечным» вопросом: нужно ли возвращать городу-герою на Волге имя Сталинград.

Для этого корреспондент и оператор проекта «Расстрига» приехали в Волгоград: побывали в историческом центре, на Мамаевом кургане и у памятника Ленина в Красноармейском районе.

Съемочная группа записала мнение жителей и местных экспертов. Их точка зрения, как и отношение в целом волгоградцев к теме возвращения имени Сталинград, оказались диаметрально противоположными: одни поддерживают, другие - нет.

Например, лидер регионального отделения партии «Яблоко» критикует идею, обращая внимание на то, что в Волгограде жили и живут уже три поколения горожан.

А вот председатель городского совета ветеранов Александр Струков, выступая за возвращение легендарного имени Сталинград, напомнил, что сейчас по этому поводу продолжается изучение общественного мнения.

Напомним, что в 2022 году был создан общественный совет, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что решение должно приниматься только с учетом точки зрения жителей.