В Волгограде сняли документальный фильм о переименовании города
Проект вышел на YouTube в дни празднования 81-ой годовщины Сталинградской Победы.
Авторы фильма задаются «вечным» вопросом: нужно ли возвращать городу-герою на Волге имя Сталинград.
Для этого корреспондент и оператор проекта «Расстрига» приехали в Волгоград: побывали в историческом центре, на Мамаевом кургане и у памятника Ленина в Красноармейском районе.
Съемочная группа записала мнение жителей и местных экспертов. Их точка зрения, как и отношение в целом волгоградцев к теме возвращения имени Сталинград, оказались диаметрально противоположными: одни поддерживают, другие - нет.
Например, лидер регионального отделения партии «Яблоко» критикует идею, обращая внимание на то, что в Волгограде жили и живут уже три поколения горожан.
А вот председатель городского совета ветеранов Александр Струков, выступая за возвращение легендарного имени Сталинград, напомнил, что сейчас по этому поводу продолжается изучение общественного мнения.
Напомним, что в 2022 году был создан общественный совет, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что решение должно приниматься только с учетом точки зрения жителей.
Сейчас Волгоград разрешено официально называть Сталинградом в дни главных военных памятных дат, в том числе, 2 февраля и 9 мая.