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Вышел тизер документального фильма о Децле

На YouTube вышел тизер документального фильма "Кто ты, Кирилл Толмацкий?" Он посвящен творческому пути рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий). Премьера запланирована онлайн-кинотеатром KION на 22 июля.

Вышел тизер документального фильма о Децле
© Российская Газета

"3 февраля 2019 года не стало Кирилла Толмацкого, но песни Децла до сих пор живут. В них - душевность, фантастическое чувство юмора, деликатность и напор", - гласит синопсис. В ролике своими воспоминаниями о музыканте поделились его сын Антоний Толмацкий, а также коллеги Al Solo, Батишта, Влад Владов и Puffy Puff.

В ноябре 2019 года вышел документальный фильм журналиста Романа Супера (признан иностранным агентом) "С закрытыми окнами".

Кирилл Толмацкий скончался на 36-м году жизни от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденным пороком сердца.

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