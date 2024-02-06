Вышел тизер документального фильма о Децле

На YouTube вышел тизер документального фильма "Кто ты, Кирилл Толмацкий?" Он посвящен творческому пути рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий ). Премьера запланирована онлайн-кинотеатром KION на 22 июля.

"3 февраля 2019 года не стало Кирилла Толмацкого, но песни Децла до сих пор живут. В них - душевность, фантастическое чувство юмора, деликатность и напор", - гласит синопсис. В ролике своими воспоминаниями о музыканте поделились его сын Антоний Толмацкий, а также коллеги Al Solo, Батишта, Влад Владов и Puffy Puff.