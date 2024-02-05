Фото: начались съемки "Возвращения попугая Кеши" с Кологривым и Акиньшиной
В Москве стартовали съёмки семейной комедии "Возвращение попугая Кеши". Главный роли исполняют Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, а также два настоящих попугая. Помимо столицы, снимать будут в Сочи.
Кологривый играет Митяя - школьного учителя географии из Сочи. Он становится обладателем очень умного говорящего попугая из древнего рода по имени Иннокентий - или просто Кеша. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни - его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Попугай попытается его "прокачать".
Новые друзья заключают договор - Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.
В других ролях: Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Кореная.
Премьера - осенью этого года.