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Фото: начались съемки "Возвращения попугая Кеши" с Кологривым и Акиньшиной

В Москве стартовали съёмки семейной комедии "Возвращение попугая Кеши". Главный роли исполняют Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, а также два настоящих попугая. Помимо столицы, снимать будут в Сочи.

Начались съемки «Возвращения попугая Кеши» с Кологривым и Акиньшиной
© Российская Газета

Кологривый играет Митяя - школьного учителя географии из Сочи. Он становится обладателем очень умного говорящего попугая из древнего рода по имени Иннокентий - или просто Кеша. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни - его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Попугай попытается его "прокачать".

Новые друзья заключают договор - Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

В других ролях: Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Кореная.

Премьера - осенью этого года.

Фильмы и сериалы
Никита Кологривый
Артур Бичахчян
Никита Дювбанов
Ирина Безряднова
Роман Курцын
Наталья Потапова
Алексей Дмитриев
Ефим Шифрин
Оксана Акиньшина