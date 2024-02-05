Начались съемки «Возвращения попугая Кеши» с Кологривым и Акиньшиной

В Москве стартовали съёмки семейной комедии "Возвращение попугая Кеши". Главный роли исполняют Никита Кологривый , Оксана Акиньшина , а также два настоящих попугая. Помимо столицы, снимать будут в Сочи.

Кологривый играет Митяя - школьного учителя географии из Сочи. Он становится обладателем очень умного говорящего попугая из древнего рода по имени Иннокентий - или просто Кеша. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни - его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Попугай попытается его "прокачать".