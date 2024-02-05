Виталий Пинчук — о сериале «Слово пацана»: правильное кино, всей командой смотрели

«У песни «Седая ночь» появилась вторая жизнь на нашей домашней арене? Благодаря сериалу «Слово пацана». Правильное кино. Мы всей командой смотрели, ждали выхода новой серии, особенно если он приходился на день перелёта — было чем занять себя в самолёте», — приводит слова Пинчука «Беларусь сегодня».

Напомним, Пинчук продолжает восстановление после полученной травмы. В матчах КХЛ на льду он появлялся в начале декабря 2023 года. Всего в нынешнем сезоне КХЛ на счету Виталия 37 матчей, в которых ему удалось набрать 21 (9+12) очко и заработать коэффициент полезности «+2». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.