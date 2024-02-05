Кино «Воздух» Германа-младшего посмотрели миллион зрителей

"Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек. Есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он командир летного полка, а посылать в бой еще не обученных — это очень тяжело. Сердце у него болит", — рассказал о своем герое народный артист России.