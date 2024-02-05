Кино "Воздух" Германа-младшего посмотрели миллион зрителей
Военную драму "Воздух" Алексея Германа-младшего посмотрели в кино более миллиона зрителей в России. Об этом сообщила "Газете.ru" пресс-служба Первого канала.
Картина Алексея Германа-младшего "Воздух" вошла в топ-5 по кассовым сборам в январе 2024 года. Картина рассказывает о судьбе девушек-летчиц, защищавших блокадный Ленинград. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина. В России военную драму о мужественных женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, показали 16 января в кинотеатре "Октябрь". Накануне Безруков заявил, что ему эмоционально тяжело было играть в военной драме "Воздух".
"Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек. Есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он командир летного полка, а посылать в бой еще не обученных — это очень тяжело. Сердце у него болит", — рассказал о своем герое народный артист России.