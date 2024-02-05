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Стартовали съемки драмы «Мужское слово» Сарика Андреасяна

«Кинокомпания братьев Андреасян» объявила о старте съёмок драмы «Мужское слово». Картина с Павлом Прилучным («Ёлки-иголки») и Марком Андреасяном («Трепачи») в главных ролях выйдет в кинотеатрах России 3 октября.

Стартовали съемки драмы «Мужское слово» Сарика Андреасяна
© Чемпионат.com

«Мужское слово» расскажет основанную на реальных событиях историю героя по имени Андрей, чей 10-летний сын Илья впадает в кому. Однажды лечащий врач сообщает, что мальчика придётся отключать от аппарата подержания жизнедеятельности – таков закон. Андрей всеми силами пытается убедить врачей продлить процедуру, однако ему в этом категорически отказывают. Тогда он идёт на крайние меры – баррикадирует дверь и, угрожая ружьем, захватывает в заложники врача и медсестру.

Режиссёром картины выступит Сарик Андреасян, известный по «Защитникам». Сценарий написал Сергей Волков («Янычар»).

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