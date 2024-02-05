Режиссером фильма «Пила 11» станет Кевин Гротерт

Эта новость должна порадовать фанатов, так как последнюю часть называли «возращением к истокам» и оценивали сравнительно высоко. Ранее ходили слухи о том, что к своим ролям вернутся Тобин Белл ( Джон Крамер ) и Шони Смит (Аманда Янг).

Что касается Гротерта, этот человек работал над каждым фильмом серии. В первых пяти лентах он занимал роль монтажёра, затем — позицию режиссёра в «Пиле 6» и «Пиле 7». Кевин работал над монтажом восьмой части, а потом снова вернулся в кресло постановщика.