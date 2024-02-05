Фантастика уже давно считается одним из самых любимых жанров кинозрителей. Этот жанр доминирует в кинотеатрах в течение последних лет, а новые проекты не прекращают радовать публику.

© Кадр из фильма "Дюна 2"

В этом году на экраны выйдет сразу несколько крупных сай-фай проектов. Самые ожидаемые фантастические фильмы 2024 года — в материале «Рамблера».

Мадам Паутина

Первый фильм Marvel в этом году. В фильме Дакота Джонсон сыграет роль Кассандры Вебб, экстрасенса, которая объединяется с тремя молодыми женщинами, чьи судьбы висят на волоске. В итоге выяснится, что случилось с ее мамой, которая перед смертью исследовала пауков в Амазонии.

Дюна: Часть вторая

Фильм «Дюна», снятый режиссером Дени Вильневом, с великолепным актерским составом в лице Тимоте Шаламе, Зендейи, Остина Батлера и Ребекки Фергюсон, имеет все шансы стать одним из самых громких фильмов года. Фильм завершит историю, начатую в «Дюне», подводя итог событиям классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта и закладывая основу для экранизации его продолжения.

Планета обезьян: Новое царство

Если перезагрузка «Планеты обезьян» Тима Бертона была катастрофой, то перезапуск трилогии 2010-х годов имел большой успех благодаря режиссуре Мэтта Ривза. Фильм «Планета обезьян: Новое царство» — продолжение «Планеты обезьян: Война», и он станет первым в новой трилогии. В фильме снимутся Оуэн Тиг в роли Корнелиуса, сына Цезаря, а также звезда сериала «Ведьмак» Фрея Аллан.

Фуриоса

Главное отличие «Дороги ярости» от большинства перезагрузок в том, что режиссером вернулся сам Миллер, режиссер оригинального «Безумного Макса». Он также снимет приквел «Фуриоса», который выйдет на экраны в 2024 году. В спин-оффе Аня Тейлор-Джой сыграет роль Фуриосы, которую в «Дороге ярости» изобразила Шарлиз Терон, а Крис Хемсворт — роль антагониста «Дороги ярости» Бессмертного Джо.

Тихое место: День первый

Фильм «Тихое место» стал для Джона Красински успешным дебютом в качестве сценариста и режиссера: как сам фильм, так и его сиквел имели успех как у зрителей, так и у критиков. «Тихое место: День первый» — фильм-приквел, который возглавит Майкл Сарноски, ранее снявший фильм «Свинья». В приквеле снимаются Люпита Нионго, Джозеф Куинн и Джимон Хонсу. С участием талантливых актеров франшиза, похоже, находится в надежных руках, поскольку Красински отходит на второй план в качестве продюсера.

Дэдпул 3