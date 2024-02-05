Почему сериал «Мистер и миссис Смит» оказался лучше блокбастера нулевых

Дата выхода: 2 февраля

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 8 серий по часу

Режиссеры: Кристиан Спренгер

В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано Джон Туртурро

Серия странных событий приключилась в Нью-Йорке в конце января. На выступлении юмориста Марка Норманда в стендап-клубе двое людей вышли на сцену и без видимой причины призвали посетителей покинуть зал. Днем ранее пара человек в костюмах фурри подсели к телеведущей и модели Тайре Бэнкс на стадионе во время баскетбольного матча. Неделей ранее художник Тимоти Гудман заявил, что на его вернисаже кто-то украл один из экспонатов, пару дизайнерских ботинок.

Эти события с виду не имеют ничего общего, кроме двух деталей — все они оказались связаны с некой группой под названием HiHi, и информация о каждом из инцидентов затем была расшарена в соцсетях Гловера

Тематика этого партизанского маркетинга немного проясняется с первыми эпизодами «Мистера и миссис Смит», сценарий которого Гловер создавал вместе с Франческой Слоун (ранее шоураннер работал с последней над третьим сезоном «Атланты»). В новом сериале заглавным героям после холодного знакомства приходится выполнять миссии для шпионов с большого экрана либо странные, либо попросту фантастические. В ход идут и сыворотка правды, и взрывоопасный торт, и много чего еще.

В этом насмешливом отношении к шпионскому жанру сериал наследует оригинальному фильму с Джоли и Питтом: сверхсекретные агентства и безумные миссии уже в ленте 2005 года представляли основную развлекательную составляющую сюжета. Пасхалок и отсылок в сериале хоть отбавляй: в наличии и неожиданный покер, и сеанс у семейного психотерапевта, и даже своеобразная БДСМ-сессия. Шоу вообще будто бы начинается с того, что новые мистер и миссис Смит расправляются со своими киношными прообразами — в роли последних, правда, выступают не Питт с Джоли (свести рассорившихся в пух и прах кинозвезд на одной съемочной площадке уже не удастся, скорее всего, ни одному продюсеру), но зеркалящие похожими голливудскими улыбками Александр Скарсгард и Эйса Гонсалес.

При этом важнейшей частью что комедии 2005-го, что сериала 2024-го выступает деконструкция семейных отношений. И новые «Мистер и миссис Смит» за эту задачу берутся с особой безжалостностью

Джона и Джейн Смит объединяет в первую очередь работа в таинственной, действующей вне рамок закона компании, которая вынуждает их притворяться мужем и женой. Но вскоре сослуживцы обнаруживают искреннюю страсть друг к другу и пытаются в крайне токсичной обстановке худо-бедно выстраивать настоящие отношения. Шпионский мир то и дело подкидывает метафорические ситуации — тут слежка за богатой семьей на горнолыжном курорте становится похожа на интрижку, там неожиданное знакомство с сослуживцами (такой же, только более опытной парой Смитов) из обмена шпионским опытом превращается в разговоры по душам о трудностях семейно-корпоративной жизни.

«Мистер и миссис Смит» 2005 года в комедийной форме на манер шпионских боевиков разыгрывали весьма печальную картину токсичной семьи, члены которой таили друг от друга чересчур большие секреты. Ближе к середине картины все это выливалось в домашнее насилие совсем не бытовых масштабов (тот же дом оказывался разрушен почти до основания). Любопытная и забавная метафора, впрочем, быстро сходила на нет и заменялась уже полноценным жанровым действом — шпионским боевиком с оттенками бравурной мелодрамы.

Сериал Гловера и Слоун берет совершенно иной подход к жизни шпионов-любовников

Перед нами здесь, скорее, ярые карьеристы, которые от безнадеги и выжимающей все силы и душу работы оказались не прочь друг с другом замутить. Дальнейшая семейная жизнь формируется именно вокруг службы и совершенно далека от страстно-идеального быта киношных Смитов. Будничные ссоры, неловкие паузы, неожиданные откровения — здесь «Мистер и миссис Смит» уходят в серьезную и реалистичную драму о разрушающемся под давлением всепоглощающего капитализма институте семьи.

Фанатов фильма Лаймана, вероятно, ждет легкое разочарование от неожиданной тяжести ремейка, пусть и щедро разбавленной чернушной комедией. Между ведущими актерами, безусловно, возникает ощутимая химия, но до уровня так называемой (простите) Бранджелины им остается бесконечно далеко. Более того, глядя на игру Эрскин, нельзя отделаться от мысли о том, каким бы был сериал, не уйди с него Фиби Уоллер-Бридж. Создательница культовой «Дряни» должна была не только играть роль Джейн Смит, но и наряду с Гловером писать сценарий проекта, однако покинула его незадолго до начала съемок из-за разногласий с коллегой-шоураннером. Из-за этого работа над ремейком затормозилась почти на два года. В финальном же продукте персонаж Гловера будто бы значительно перетягивает на себя внимание камеры — в «Мистере и миссис Смит» сияет в первую очередь мистер, но не миссис.

Тем не менее сериальный формат, в котором каждая серия представляет отдельную безумную миссию — и новое семейное испытание, — кажется наиболее выигрышной концепцией для ремейка по мотивам некогда хитового, но все же довольно проходного ромкома, о котором уже мало кто вспоминал. Новые «Мистер и миссис Смит» вполне способны затянуть на пару-тройку вечеров — а большего от выходящего в пасмурном и холодном месяце шпионского драмеди, в общем-то, и не требуется.