«Слово пацана» посмотрели 23 млн зрителей

Все эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в онлайн-кинотеатре Wink с даты премьеры посмотрели 23 млн человек. Об этом заявил генеральный директор платформы Антон Володькин в беседе с РБК.

© Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Как отметил топ-менеджер, на пиратские ресурсы пришлось сопоставимое с этими цифрами число зрителей, это касается в первую очередь зарубежной аудитории. По словам Володькина, доля повторных просмотров составила 8-10%. Сериал сможет добрать новую аудиторию, когда проект покажут на телеканале НТВ, ожидается, что «Слово пацана» выйдет в эфир весной.

Гендиректор Wink связал популярность сериала с креативным подходом его создателей, системной работой по запуску и продвижению, «попаданием в запрос», в том числе тренд на рефлексию по прошлому. Володькин не стал раскрывать бюджет «Слова пацана», отметив, что речь идет о «сотнях миллионов рублей» за сезон. При этом затраты окупились в первый месяц после выхода первой серии.

Говоря о возможном продолжении «Слова пацана», гендиректор Wink отметил, что у аудитории есть запрос, однако решение будут принимать только создатели сериала.