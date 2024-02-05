Стартовали съемки второго сезона сериала «Ночной агент» от Netflix

Netflix объявил о старте производства второго сезона сериала «Ночной агент». Вместе с этим компания показала первый кадр со съёмочной площадки, на которой можно увидеть исполнителя главной роли Гэбриеля Бассо. Сколько продлятся съёмки, неизвестно, однако премьера может состояться уже в конце года.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в прошлом марте и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023 года в онлайн-кинотеатре, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев.