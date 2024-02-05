У Джеймса Кэмерона уже есть идеи для «Аватара 6» и «Аватара 7»

Недавно состоялась премьера «Аватара 2», до премьеры третьего, четвёртого и пятого фильмов ещё очень далеко, однако режиссёр и создатель вселенной Джеймс Кэмерон уже обсуждает идеи для шестой и седьмой частей серии.

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Об этом постановщик рассказал в интервью People, подтвердив, что сценарий для пятой части уже написан. Судя по всему, в ближайшие годы Кэмерон займётся в том числе продумыванию сюжета лент, которые снимет кто-то другой.

Мы полностью написали сценарий к пятому фильму, и у меня есть идеи для шестого и седьмого фильма. Хотя в этот момент я, скорее всего, передам эстафету кому-то другому. Сами понимаете, смертность меня уже настигает.