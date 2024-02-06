Яна Кошкина сыграет саму себя себя в новом сезоне сериала «Сергий против нечисти»

«Мне всегда было интересно пробовать отрицательных героинь! Поэтому на участие в этом проекте я согласилась довольно быстро. Скажу по секрету: изначально я пробовалась на другую роль, не камео, но после проб стало понятно, что я для нее пока слишком молода…Спасибо моим партнерам Дмитрию Губерниеву и Дмитрию Хрусталёву с которыми всегда комфортно работать. Чувство юмора и профессионализм — это то, что я всегда особенно ценю на съемочной площадке».