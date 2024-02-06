Завершились съемки приквела «13-й Клинической»
Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films завершили съемки приквела сериала «13 Клиническая. Начало» о больнице для одержимых демонами. К окончанию съемок создатели проекта подготовили тизер-сцену.
Сюжет сериала «13 Клиническая. Начало» перенесет зрителя в 1976 год, за полстолетия до событий первого сезона, и расскажет о том, как обычный научно-исследовательский институт стал самой загадочной клиникой в стране, — врачам предстоит бороться за жизнь пациентов, одержимых опасными сущностями. Недаром в первой тизер-сцене из сериала герой Павла Прилучного, руководитель больницы, идет буквально на любые меры, чтобы избежать сглаза. Поможет ли ему пучок петрушки в борьбе с нечистыми силами — зритель узнает из «13 Клинической. Начало».
Автором сценария выступил Андрей Золотарев, спродюсировал проект Теймур Джафаров, кресло режиссера-постановщика занял Илья Ермолов. Роли в сериале исполняют Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская и другие.
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