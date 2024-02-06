Завершились съемки приквела «13-й Клинической»

Сюжет сериала «13 Клиническая. Начало» перенесет зрителя в 1976 год, за полстолетия до событий первого сезона, и расскажет о том, как обычный научно-исследовательский институт стал самой загадочной клиникой в стране, — врачам предстоит бороться за жизнь пациентов, одержимых опасными сущностями. Недаром в первой тизер-сцене из сериала герой Павла Прилучного, руководитель больницы, идет буквально на любые меры, чтобы избежать сглаза. Поможет ли ему пучок петрушки в борьбе с нечистыми силами — зритель узнает из «13 Клинической. Начало».