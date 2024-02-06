Фильм про Мандалорца и Грогу начнут снимать 17 июня

На сайте Film and Television Industry Alliance (FTIA) появилась дата начала съёмок фильма «Мандалорец и Грогу». Если верить данным, производство проекта стартует 17 июня в Лос-Анджелесе.

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Деталей ленты нет, однако её синопсис в данный момент выглядит так.

Мандалорцу, охотнику за головами — одиночке, поручено поймать Грогу, таинственное и очаровательное существо. Вместо этого он формирует прочную связь с Грогу и стремится защитить его от различных угроз, изучая его предназначение в постимперской галактике.