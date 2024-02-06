Apple TV+ опубликовал отрывки из грядущих проектов, огласив даты релизов

Apple TV+ выпустил ролик с заголовком «Что нового в 2024 году», где показал кадры из грядущих фильмов и сериалов. Стриминговый сервис планирует выпустить около 20 новинок.

© Фото: скрин из YouTube-канала Apple TV

В феврале ожидается пять новых картин: 14 февраля — «New Look: Революция стиля», 16 февраля — «Династия: Патриоты Новой Англии», 16 февраля — «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин», 21 февраля — «Созвездие», 21 февраля — «Месси и Кубок мира: Путь к вершине».

«Сегодня мы рады представить так много новых блестящих историй и персонажей, которые полюбятся зрителям в 2024 году», — сказал руководитель отдела внутренних программ Apple TV+ Мэтт Чернисс.

Первого марта выйдет продолжение американского драматического сериала, основанного на романе Кэтлин Барбер «Ты спишь?» — «По правде говоря». Спустя две недели после этого стриминг обещает выступить еще два сериала: «Manhunt» (15 марта) и «Palm Royale» (20 марта).

В апреле зрителей ждет продолжение «Сахара», «Girls State» и «Франклина», а в мае появятся свежие серии сериала «Темная материя». Летом пользователи Apple TV+ увидят «Презумпцию невиновности» и «Land of Women».