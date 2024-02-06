Опубликован трейлер сериала «Палм-Рояль» с Рикки Мартином
Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал выход комедийного мини-сериала «Палм-Рояль» (Palm Royale), назначив дату премьеры на 20 марта. Он основан на романе писательницы Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог», опубликованном в 2018 году.
События «Палм-Рояль» разворачиваются в курортном городке Палм-Бич 1969 года, где светскую львицу Максин Симмонс (в исполнении Кристен Уиг) бросил муж. Героиня не сдается, планирует вернуться с триумфом в родной город и завоевать титул «Миссис Американский пирог», вручаемый лучшей жене и матери нации.
Режиссером ленты выступил Тейт Тейлор, известный по драме «Прислуга» и триллеру «Девушка в поезде». Роль сценариста и исполнительного продюсера новинки взял на себя Абе Сильвия, сообщает The Rolling Stone.
Актерский состав возглавили: Кристен Уиг, обладательница «Оскара» Лора Дерн, Рики Мартин, Эллисон Дженни, Лесли Бибб, модель Кайя Гербер, Джош Лукас и другие.