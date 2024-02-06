Опубликован трейлер сериала «Палм-Рояль» с Рикки Мартином

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал выход комедийного мини-сериала «Палм-Рояль» (Palm Royale), назначив дату премьеры на 20 марта. Он основан на романе писательницы Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог», опубликованном в 2018 году.

© Фото: кадр из YouTube-канала Apple TV

События «Палм-Рояль» разворачиваются в курортном городке Палм-Бич 1969 года, где светскую львицу Максин Симмонс (в исполнении Кристен Уиг) бросил муж. Героиня не сдается, планирует вернуться с триумфом в родной город и завоевать титул «Миссис Американский пирог», вручаемый лучшей жене и матери нации.