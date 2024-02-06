Российская драма о летчицах набирает популярность
Военная драма “Воздух” Алексея Германа-младшего для просмотра на больших экранах стала доступна с 16 января. Ранее у российского зрителя уже была возможность познакомиться с работами режиссера:“Довлатов”, “Бумажный солдат” и ”Под электрическими облаками”.
Картина “Воздух”повествует о судьбе девушек-летчиц, защищавших блокадный Ленинград. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.
Накануне премьерного показа Безруков поделился впечатлениями о работе в ленте и заявил, что ему эмоционально тяжело было играть свою роль.
“Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек. Есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он командир летного полка, а посылать в бой еще не обученных — это очень тяжело. Сердце у него болит.”
Военную драму “Воздух” Алексея Германа-младшего с начала проката посмотрели в кино более миллиона российских зрителей в России, сообщили в пресс-службе Первого канала. Картина вошла в топ-5 по кассовым сборам в январе 2024 года.