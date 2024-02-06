В Союзмультфильме высказались о ситуации с подростковым кино

«Если мы начнём снимать подобное кино, то рано или поздно поймём, как вести этот диалог. Кино — это нарративное искусство, то есть, всегда есть какая-то история. Начнёшь рассказывать истории и только тогда со временем понимаешь, как это делать интересно», — заключил эксперт.