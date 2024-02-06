Вторая часть кровавого слэшера про Винни-Пуха получила трейлер
Создатели прошлогоднего кровавого слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед» опубликовали трейлер продолжения. В сиквеле появится еще больше сказочных персонажей, а количество убийств и насилия возрастет в разы.
Сюжет ленты продолжит историю первого фильма. Винни-Пух, Пятачок, Сова и Тигруля узнали, что Кристофер Робин рассказал всему миру об их существовании, и решили разобраться со своим бывшим другом раз и навсегда. А раз Кристофер уже давно не приходит в гости, то они сами наведаются в ближайший городок и устроят там кровавую резню.
Точной даты выхода у «Винни-Пух: Кровь и мед 2» пока нет, но предполагается, что фильм появится в кинотеатрах уже в этом году. Заглавное фото: Скриншот из трейлера