Вторая часть кровавого слэшера про Винни-Пуха получила трейлер

Создатели прошлогоднего кровавого слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед» опубликовали трейлер продолжения. В сиквеле появится еще больше сказочных персонажей, а количество убийств и насилия возрастет в разы.

Сюжет ленты продолжит историю первого фильма. Винни-Пух, Пятачок, Сова и Тигруля узнали, что Кристофер Робин рассказал всему миру об их существовании, и решили разобраться со своим бывшим другом раз и навсегда. А раз Кристофер уже давно не приходит в гости, то они сами наведаются в ближайший городок и устроят там кровавую резню.