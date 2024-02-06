Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл нашли режиссера-сценариста для новых «Зловещих мертвецов»

Создатели культовой серии ужастиков «Зловещие мертвецы» Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл выбрали Себастьяна Ваничека режиссером спин-оффа о сверхъестественных аномалиях. Сюжет новой киноленты остается в секрете.

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Себастьян Ваничек известен по хоррору «Паутина страха». Во время съемок новых «Зловещих мертвецов» он будет использовать «библию» Рэйми и Кэмпбелла, сообщает «КГ-Портал». Руководством режиссеров по созданию спин-оффов уже пользовался Ли Кронин — постановщик «Восстания зловещих мертвецов» 2023 года.