$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл нашли режиссера-сценариста для новых «Зловещих мертвецов»

Создатели культовой серии ужастиков «Зловещие мертвецы» Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл выбрали Себастьяна Ваничека режиссером спин-оффа о сверхъестественных аномалиях. Сюжет новой киноленты остается в секрете.

Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл нашли режиссера-сценариста для новых «Зловещих мертвецов»
© Фото: globallookpress.com

Себастьян Ваничек известен по хоррору «Паутина страха». Во время съемок новых «Зловещих мертвецов» он будет использовать «библию» Рэйми и Кэмпбелла, сообщает «КГ-Портал». Руководством режиссеров по созданию спин-оффов уже пользовался Ли Кронин — постановщик «Восстания зловещих мертвецов» 2023 года.

Дата премьеры картины Ваничека пока неизвестна. Ранее режиссер Сэм Рэйми заявлял, что у его команды есть несколько идей насчет новых картин франшизы «Зловещие мертвецы», однако обошелся без подробностей.

Фильмы и сериалы
Библия
Зловещие мертвецы
Брюс Кэмпбелл
Сэм Рэйми
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости