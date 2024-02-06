Фиби Тонкин снимется в австралийском сериале «Темное озеро»

Австралийская актриса Фиби Тонкин, известная по сериалам «Дневники вампира» и «H2O: Просто добавь воды», сыграет главную роль, а также выступит исполнительным продюсером криминального драматического сериала «Темное озеро». Сюжет ленты основан на одноименном романе лауреата двух крупных австралийских литературных премий Davitt Award и Ned Kelly Award Сары Бейли.

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Разработкой картины займется австралийско-британская компания Brouhaha Entertainment, сообщает Variety. Какие-либо другие детали производства ленты пока не разглашаются: неизвестны ни режиссер, ни где будут показывать сериал.

«Предстоящий сериал расскажет о женщине, которая разрывается между работой, сыном и своими желаниями», — сообщает Brouhaha Entertainment.

По сюжету Джемма (в исполнении Тонкин) столкнется с тайнами прошлого. Ей предстоит расследовать убийство своего школьного обидчика и искупить старые ошибки.