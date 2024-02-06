Фильм «Американское чтиво» вышел в онлайне — это один из главных претендентов на «Оскар»

6 февраля до онлайн-кинотеатров добрался фильм «Американское чтиво». Картину с Джеффри Райтом, номинированную на «Оскар» в пяти категориях, можно посмотреть в зарубежных сервисах, включая Amazon Prime и iTunes.

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Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer.

Картина рассказывает о писателе Телониусе Эллисоне, который сталкивается сразу с несколькими отказами напечатать его роман из-за того, что его книга «недостаточно чёрная». Раздосадованный автор решает написать анонимный роман, собрав все стереотипы о чернокожем населении. К его удивлению, книга становится большим хитом, которую хотят написать самые крупные издатели и экранизировать ведущие студии Голливуда.