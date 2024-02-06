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Пять турецких сериалов, которые стоит переснять с русскими актерами

Турецкие сериалы завоевывают сердца зрителей в России. Популярность проектов не осталась незамеченной нашими кинематографистами – и они берутся за съемку своих версий шоу.

Пять турецких сериалов, которые стоит переснять с русскими актерами
© Кадр из сериала "Черно-белая любовь"

Например, уже с 12 февраля в онлайн-кинотеатре Okko российские зрители увидят первые серии ремейка турецкого хита «Постучись в мою дверь». Главные роли в нем сыграли Никита Волков и Лиана Гриба.

О том, какие другие турецкие сериалы стоит переснять с российскими актерами — в материале «Рамблера».

Черно-белая любовь

Этот сериал рассказывает о неожиданной истории любви между киллером Ферхатом и красавицей Аслы, которая спасает жизни, работая врачом.

Однажды Аслы привозят в роскошный загородный дом, где она должна вылечить раненого человека. Однако девушка становится свидетельницей убийства, и дядя Ферхата (по совместительству — криминальный босс) приказывает племяннику ее убить. Но киллер, которого что-то привлекло в девушке, отказывается.

Кадр из сериала "Черно-белая любовь"

«Черно-белая любовь» — один из самых высокооцененных критиками и зрителями турецкий сериал. Почему бы не переснять его с российскими актерами? В роли киллера отлично бы смотрелся Александр Кузнецов («Сердце Пармы», «Папа, сдохни»), а роль его возлюбленной могла бы достаться Ангелине Стречиной («Секс. До и после», «Сестры»).

Услышь меня

«Услышь меня» — турецкое прочтение сериалов о тайнах школьников в духе испанской «Элиты».

Эким и Лейла — лучшие подруги, они вместе живут в бедном районе и мечтают ходить в школу для богатых. Но Лейлу сбивает машина, водитель скрывается с места преступления, и девушка становится инвалидом. А Эким получает стипендию и переходит в престижную школу, один из учеников которой оказывается тем, кто виноват в трагедии Лейлы.

Кадр из сериала "Услышь меня"

В последнее время среди российской молодежи особенно популярны сериалы про непростые судьбы школьников. Среди успешных проектов — «Лэйт Найт Скул», «Жиза», «Алиса не можем ждать» и «Смычок». На роль двух подруг отлично бы подошли Анастасия Красовская («Черная весна») и Мила Ершова («По щучьему веленью», «Плейлист волонтера»).

Дело чести

Этот сериал рассказывает о трудной жизни молодых братьев Йигита и Эмира, которые рано лишились родителей и пообещали отомстить мафии, разрушившей семейный бизнес. После неудачной сделки их отец совершает самоубийство, а мать сходит с ума от горя.

Братья связаны кровью, однако полностью противоположны по характеру и судьбе. Харизматичный Йигит предпочел для себя путь преступника, тогда как кроткий и замкнутый Эмир выбрал служить закону. Они всегда были готовы поддержать друг друга, пока их в жизни не появились три девушки — Сибель, Кубра и Дерья. Судьбы молодых людей переплелись в диком урагане любви, дружбы и мести.

Кадр из сериала "Дело чести"

На роль братьев в российской адаптации подошли бы Иван Янковский («Плейлист волонтера», «Чемпион мира», «Огонь») и Александр Кузнецов («Сердце Пармы», «Папа, сдохни»). Их обворожительных соседок бы смоли сыграть Ангелина Стречина («Секс. До и после»), Алена Михайлова («Чики») и Любовь Аксенова («Жить жизнь»).

Черная жемчужина

Молодой рыбак Кенан и его возлюбленная Хазал живут на живописном побережье Эгейского моря. Влюбленные поклялись друг другу в любви и планируют сыграть свадьбу. И хотя мама Хазал поддерживает дочь, отчим девушки, Халил, против этого брака. Молодой человек решает склонить чашу весов в свою пользу, достав со дна редчайшую черную жемчужину — по легендам, она обладает волшебными свойствами.

Одновременно с этими событиями в городе появляется состоятельный бизнесмен Вурал — он влюбляется в Хазал и пытается добиться ее любыми способами. Сериал расскажет, поможет ли волшебство жемчужины сохранить чувства Кенану и Хазал.

Кадр из сериала "Черная жемчужина"

Подобные любовные драмы – не редкость для российских телеэкранов. В России роль Кенана мог бы сыграть Данила Козловский («Духless», «Молодой человек»), а Хазал — Екатерина Вилкова («Последний богатырь», «1993»).

Моя левая половинка

Такой сериал точно понравится поклонникам культового фильма «Госпожа горничная» с Дженнифер Лопес и Рэйфом Файнсом.

По сюжету, некогда богатая Серра учится на архитектора и подрабатывает горничной в фешенебельном отеле, помогая больной матери. Однажды – по стечению обстоятельств – она приезжает в университет на лимузине, из-за чего все принимают ее за дочь миллионеров. Так девушка привлекает внимание и главного красавца в вузе — богача Селима.

Кадр из сериала "Моя левая половинка"

Кажется, роли Серры и Селима бы превосходно сыграли Елизавета Шакира («Контейнер») и Анар («Страсти по Матвею»).

Об адаптации каких сериалов мечтаете вы? Поделитесь в комментариях!

Фильмы и сериалы
ДухLess
Элита
Госпожа горничная
По щучьему веленью
Папа, сдохни
Последний богатырь
Сестры
Анастасия Красовская
Лиана Гриба
Никита Волков
Иван Янковский
Екатерина Вилкова
Дженнифер Лопес
Любовь Аксенова
Данила Козловский
Александр Кузнецов
Постучись в мою дверь
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