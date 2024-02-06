Пять турецких сериалов, которые стоит переснять с русскими актерами

Турецкие сериалы завоевывают сердца зрителей в России. Популярность проектов не осталась незамеченной нашими кинематографистами – и они берутся за съемку своих версий шоу.

© Кадр из сериала "Черно-белая любовь"

Например, уже с 12 февраля в онлайн-кинотеатре Okko российские зрители увидят первые серии ремейка турецкого хита «Постучись в мою дверь». Главные роли в нем сыграли Никита Волков и Лиана Гриба.

О том, какие другие турецкие сериалы стоит переснять с российскими актерами — в материале «Рамблера».

Черно-белая любовь

Этот сериал рассказывает о неожиданной истории любви между киллером Ферхатом и красавицей Аслы, которая спасает жизни, работая врачом.

Однажды Аслы привозят в роскошный загородный дом, где она должна вылечить раненого человека. Однако девушка становится свидетельницей убийства, и дядя Ферхата (по совместительству — криминальный босс) приказывает племяннику ее убить. Но киллер, которого что-то привлекло в девушке, отказывается.

Кадр из сериала "Черно-белая любовь"

«Черно-белая любовь» — один из самых высокооцененных критиками и зрителями турецкий сериал. Почему бы не переснять его с российскими актерами? В роли киллера отлично бы смотрелся Александр Кузнецов («Сердце Пармы», «Папа, сдохни»), а роль его возлюбленной могла бы достаться Ангелине Стречиной («Секс. До и после», «Сестры»).

Услышь меня

«Услышь меня» — турецкое прочтение сериалов о тайнах школьников в духе испанской «Элиты».

Эким и Лейла — лучшие подруги, они вместе живут в бедном районе и мечтают ходить в школу для богатых. Но Лейлу сбивает машина, водитель скрывается с места преступления, и девушка становится инвалидом. А Эким получает стипендию и переходит в престижную школу, один из учеников которой оказывается тем, кто виноват в трагедии Лейлы.

Кадр из сериала "Услышь меня"

В последнее время среди российской молодежи особенно популярны сериалы про непростые судьбы школьников. Среди успешных проектов — «Лэйт Найт Скул», «Жиза», «Алиса не можем ждать» и «Смычок». На роль двух подруг отлично бы подошли Анастасия Красовская («Черная весна») и Мила Ершова («По щучьему веленью», «Плейлист волонтера»).

Дело чести

Этот сериал рассказывает о трудной жизни молодых братьев Йигита и Эмира, которые рано лишились родителей и пообещали отомстить мафии, разрушившей семейный бизнес. После неудачной сделки их отец совершает самоубийство, а мать сходит с ума от горя.

Братья связаны кровью, однако полностью противоположны по характеру и судьбе. Харизматичный Йигит предпочел для себя путь преступника, тогда как кроткий и замкнутый Эмир выбрал служить закону. Они всегда были готовы поддержать друг друга, пока их в жизни не появились три девушки — Сибель, Кубра и Дерья. Судьбы молодых людей переплелись в диком урагане любви, дружбы и мести.

Кадр из сериала "Дело чести"

На роль братьев в российской адаптации подошли бы Иван Янковский («Плейлист волонтера», «Чемпион мира», «Огонь») и Александр Кузнецов («Сердце Пармы», «Папа, сдохни»). Их обворожительных соседок бы смоли сыграть Ангелина Стречина («Секс. До и после»), Алена Михайлова («Чики») и Любовь Аксенова («Жить жизнь»).

Черная жемчужина

Молодой рыбак Кенан и его возлюбленная Хазал живут на живописном побережье Эгейского моря. Влюбленные поклялись друг другу в любви и планируют сыграть свадьбу. И хотя мама Хазал поддерживает дочь, отчим девушки, Халил, против этого брака. Молодой человек решает склонить чашу весов в свою пользу, достав со дна редчайшую черную жемчужину — по легендам, она обладает волшебными свойствами.

Одновременно с этими событиями в городе появляется состоятельный бизнесмен Вурал — он влюбляется в Хазал и пытается добиться ее любыми способами. Сериал расскажет, поможет ли волшебство жемчужины сохранить чувства Кенану и Хазал.

Кадр из сериала "Черная жемчужина"

Подобные любовные драмы – не редкость для российских телеэкранов. В России роль Кенана мог бы сыграть Данила Козловский («Духless», «Молодой человек»), а Хазал — Екатерина Вилкова («Последний богатырь», «1993»).

Моя левая половинка

Такой сериал точно понравится поклонникам культового фильма «Госпожа горничная» с Дженнифер Лопес и Рэйфом Файнсом.

По сюжету, некогда богатая Серра учится на архитектора и подрабатывает горничной в фешенебельном отеле, помогая больной матери. Однажды – по стечению обстоятельств – она приезжает в университет на лимузине, из-за чего все принимают ее за дочь миллионеров. Так девушка привлекает внимание и главного красавца в вузе — богача Селима.

Кадр из сериала "Моя левая половинка"

Кажется, роли Серры и Селима бы превосходно сыграли Елизавета Шакира («Контейнер») и Анар («Страсти по Матвею»).