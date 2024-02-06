«Постучись в мою дверь» по-русски: что известно о ремейке турецкого хита

Турецкий романтический сериал о флористке и бизнесмене, которые вынуждено изображают пару, давно завоевал популярность во всем мире. А тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя даже «Игру престолов». Что известно о ремейке сериала, который уже с 12 февраля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, и как съемочная группа решила переосмыслить эту историю любви, читайте в материале «Рамблера».

© Пресс-служба Okko

Съемки сериала «Постучись в мою дверь в Москве» стартовали 16 мая 2023 года. Российская адаптация не только сохранит концепцию турецкой истории об Эде Йылдыз и Серкане Болате, но и расширит линии второстепенных персонажей. Авторы российской версии сериала также обещают развить сюжетные ветки, которые в оригинальном фильме вызывали вопросы у зрителей.

«Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва. Зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта», - отметил Данила Шарапов, генеральный продюсер кинокомпании «Медиаслово» которая в партнерстве с онлайн-кинотеатром Okko и АО «Газпром-Медиа Холдинг» реализовала российскую адаптацию мирового хита.

Заместитель генерального директора, директор по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская в свою очередь выразила уверенность, что российская версия «установит еще более прочную связь со зрителями» и без сомнений «предоставит то самое «запойное» смотрение».

«Менталитет жителей России и Турции отличается»

В центре сюжета турецкого сериала предприниматель, глава архитектурного бюро, который лишает амбициозную студентку-сироту заветной стипендии на обучение в Италии. Позже бизнесмен предлагает девушке помочь осуществить ее мечту, но с условием, что та согласится стать его фиктивной невестой на пару месяцев, чтобы вернуть возлюбленную.

В российской версии «Постучись в мою дверь» образы Серкана Болата и Эды Йылдыз воплотили звезда сериала «Трудные подростки» Никита Волков и Лиана Гриба, снявшаяся в «Дурной крови», «Дороге к счастью», «Монастыре» и «Триггере».

Пресс-служба Okko

Изменились и имена главных героев. Бизнесмен в исполнении Никиты Волкова получил имя Сергей, а героиню Лианы в российской версии «Постучись в мою дверь» будут звать Саша.

«Эда – прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая. Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек», – отметила Лиана Гриба в интервью Hello.

Она также обратила внимание на то, что не стоит ожидать от Саши, что та будет действовать точно так же как Эда.

«Менталитет жителей России и Турции тоже отличается. Манера общения, темперамент. Поэтому в одних и тех же ситуациях Саша по сравнению с Эдой будет совершенно по-другому реагировать», – заметила актриса.

В свою очередь Никита Волков уверен, что его герой «подойдет на роль «мужчины мечты», как и Серкан», однако этот вопрос лучше будет задать зрительницам.

Пресс-служба Okko