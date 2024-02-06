Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» выйдет в российский прокат

«Этот фильм расскажет, наконец-то, нам всю правду о том, какая связь между 18 летней школьницей Патрицией Вейр, жертвой жестокого насилия, и известной во всем мире фразой полицейских: «У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас…» — обещают прокатчики.

Суд по делу об изнасиловании девушки Эрнесто Мирандой начался в 1963 году, имя пострадавшей было засекречено, журналистам было запрещено разглашать его в газетах. Только в 2019 году почти 80-летняя Вейр сама дала интервью журналисту, в котором рассказала подробности об изменившем навсегда ее жизнь трагическом случае и о разрушивших ее жизнь судах.