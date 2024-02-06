В российских кинотеатрах 21 марта выйдет лирическая комедия «Лето. Нулевые»

Действие фильма происходит в маленьком городке на Волге в середине 2000-х. Картина расскажет историю 15-летнего Саши, который за одно лето встречает первую любовь и оказывается втянутым в опасные неприятности.

Ранее сообщалось, что 22 февраля на большие экраны России выходит шедевр Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе». Анимационное фэнтези по мотивам «Русалочки» рассказывает известную всем историю на японский лад. Критики называют «Рыбку Поньо» самой сентиментальной и доброй работой автора.