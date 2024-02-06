Сара Полсон рассказала об отсутствии продолжения истории «Сестры Рэтчед»

Голливудская звезда Сара Полсон, известная по «Американской истории ужасов», заявила, чтобы поклонники не ждали второй сезон сериала «Сестра Рэтчед». Об этом она рассказала во время прямого эфира в социальных сетях, говорится на What on Netflix.

© Фото: globallookpress.com

«Сестра Рэтчед» — это драматический телесериал Эвана Романски для платформы Netflix. Главную роль в нем исполнила Сара Полсон, а над сценарием работал Райан Мерфи. Проект создавался на основе романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», а также одноименного фильма 1975 года с Джеком Николсоном.

Действие отмененного сериала разворачивалось в 1947 году. В центре сюжета — жизнь медсестры Милдред Рэтчед, главного антагониста оригинальной киноленты. По сюжету она устраивается в психиатрическую больницу, чтобы спасти содержащегося там брата-психопата, убившего несколько человек.