Начались съемки документального сериала "Тайны Карениной" по книге Басинского

Начались съемки шестисерийного документального сериала "Тайны Карениной" по книге Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной". Производством сериала занимается "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета и участии агентства экранизаций "Снимайте это немедленно!". Об этом сообщили видеосервисы Wink.ru и KION.

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Сериал "Тайны Карениной" поможет разобраться, что скрыто за строками великого романа Льва Толстого, и заново посмотреть на трагическую историю Анны. Зрители пройдут шаг за шагом все обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века - Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя.

Автор идеи и креативный продюсер сериала - Анна Колчина, режиссер Иван Юдин.

"Роман "Анна Каренина" - один из самых экранизируемых в мире, поэтому, чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг: актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев книги, с которых Толстой написал их. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою знаменитую Анну Каренину… Мы попробовали представить, что, если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?" - рассказала автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина

Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и отвечают на вопросы о том, кто из героев романа действительно виноват в гибели Анны, почему герои романа настолько современны и близки нам… Кроме актеров в кадре - съемочная группа (художники, гримеры, костюмеры, помощники режиссера). В конце каждой серии нейросеть визуализирует образы героев романа, соединяя портреты прототипов и актеров, участвующих в кастинге.

"Кажется, что "Анна Каренина" - вполне законченная история. Но современному человеку может быть сложно понять, почему закончилась она именно так. Мы поговорим со зрителем о реалиях XIX века, в которых жила героиня романа, о положении, в котором она оказалась. Нам хотелось бы честно исследовать психологию героев", - отметила шоураннер и продюсер Анастасия Корецкая.

"Наш сериал - эксперимент. Давайте представим: какой была бы идеальная экранизация романа? Каких актеров бы отобрал писатель? Известно, что Толстой не выдумал героев из головы. Это реальные люди, которые окружали его, жили с ним в одно время. В романе собраны портреты родственников, друзей, знакомых и соседей Льва Николаевича. Именно их истории он объединил в главных героях "Карениной". Мы пригласим артистов, максимально похожих на прототипы внешне, и поработаем с ними. Посмотрим, как каждый из них поймет своего героя, основываясь на жизни того или иного реально существовавшего человека. Одновременно, так как поток киноверсий бесконечен, мы попробуем ответить на вопрос - почему роман продолжают экранизировать? На наш взгляд, потому что мы все пытаемся ответить на вечный вопрос: "как мы любим?"", - поделился режиссер картины Иван Юдин.