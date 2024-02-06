Триллер со звездой «Твин Пикса» выйдет в российский прокат

Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» режиссера Мишель Дэннер выйдет в российский прокат. Об этом сообщает сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

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«Дьявол в деталях. Дело Миранды» посвящен истории женщины Патрисии Вейр. В 1963 году она подверглась похищению и изнасилованию. Спустя 60 лет пострадавшая дала интервью о пережитом опыте.

Всероссийская премьера картины запланирована на 7 февраля, уточнили в сети кинотеатров.