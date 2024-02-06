Трейлер: в России выходит сериал-триллер о первом профайлере в ЮАР

В России официально выйдет британский многосерийный триллер "Поймай мне убийцу" (18+), основанный на реальных событиях.

Он расскажет о Мики Писториус - женщине, которая стала первой в истории ЮАР психологом-профайлером и помогала разыскивать серийных убийц. Её сыграла английская актриса, звезда "Игры престолов" - Шарлотта Хоуп, запомнившаяся ролью Миранды, жестокой любовницы Рамси Болтона.