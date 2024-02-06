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Трейлер: в России выходит сериал-триллер о первом профайлере в ЮАР

В России официально выйдет британский многосерийный триллер "Поймай мне убийцу" (18+), основанный на реальных событиях.

Он расскажет о Мики Писториус - женщине, которая стала первой в истории ЮАР психологом-профайлером и помогала разыскивать серийных убийц. Её сыграла английская актриса, звезда "Игры престолов" - Шарлотта Хоуп, запомнившаяся ролью Миранды, жестокой любовницы Рамси Болтона.

В ролях также: Донна Кормак Томсон, Стивен Джордж Уорд.

Премьера - 15 февраля в "Амедиатеке".

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Игра престолов
Шарлотта Хоуп